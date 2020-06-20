В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались 5 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались пять человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 12 238 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 516, скончались 148 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 574 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 417 102 теста.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Туркменистан планирует выдвинуть свою кандидатуру на избрание в Совет Агентства IRENA на 2021-2022 гг.
В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Абитуриенты с хроническими заболеваниями должны представить соответствующую справку - Малейка Аббасзаде
Назначение Самвела Бабаяна "главой" "Совбеза" незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством - политолог
Лицам, которым разрешено работать в дни ужесточенного карантина, могут пользоваться личным транспортом- Кямран Алиев
Если человек работает в двух организациях, то разрешения для него должны получать обе организации - Ульви Мехтиев
Торгово-промышленная палата Азербайджана примет участие в проекте Европалаты в рамках Восточного партнерства
Лица, следующие в регионы Азербайджана грунтовыми дорогами, будут выявляться специальными техническими средствами
Ульви Мехтиев: Против тех, кто нарушает правила использования системы SMS-разрешений, будут приняты меры