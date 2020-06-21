"E-Təbib" обезопасит граждан от коронавируса
БАКУ /Trend/ - "Вы можете внести свой вклад в предотвращение распространения инфекции COVID-19, подключившись к мобильному приложению "E-Təbib".
Об этом, как передает в воскресенье Trend, говорится в сообщении на странице в Facebook Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
В сообщении отмечается, что "E-Təbib" - мобильное приложение, помогающее уменьшению распространения коронавируса.
"С помощью этого приложения вы будете уведомлены о том, являются ли люди вокруг вас в общественных местах потенциальными носителями вируса. Если вы случайно были в контакте с носителем инфекции (например, в очереди, в магазине и т. д.), вам будет отправлено уведомление и вы будете приглашены на лабораторное тестирование.
"E-Təbib" работает посредством bluetooth, создает связь с другими пользователями приложения поблизости.
Чем больше людей будут использовать это приложение, тем точнее и быстрее будет возможно выявить всех зараженных!
С помощью приложения можно в одно нажатие связаться с горячей линией против коронавируса, получить статистическую информацию, соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости", - говорится в сообщении.
TƏBİB также объяснило как подключиться к приложению: "Вы можете легко скачать приложение на свой телефон:
В зависимости от используемой системы загрузите приложение на свой смартфон через Play Market или AppStore, введя "E-Tabib" или "E-Təbib";
Запустите приложение и введите номер своего мобильного телефона;
Введите код подтверждения, отправленный через SMS, в соответствующие поля;
Включите Bluetooth", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что приложение "E-Təbib" не собирает никакой личной информации, кроме номера вашего мобильного телефона.
(Текст: Али Гасымов)