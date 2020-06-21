На бакинских улицах проведены усиленные дезинфекционные работы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой специально усиленные комплексные меры со стороны Исполнительной власти города Баку широко продолжаются во всех районах Баку с целью еще большего расширения борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) в столице во время особого карантинного режима, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

"Согласно соответствующему решению Кабинета министров, в первый день применения особого карантинного режима с 21 июня по 5 июля в семи городах и одном районе страны, включая Баку, на главных улицах и проспектах столицы со стороны структур ИВ города Баку с использованием 40 единиц спецтехники и 2 000 работников коммунальных служб были проведены очередные - шестые - усиленные дезинфекционные работы специальными химическими веществами. В течение дня со стороны сотрудников проводились медико-профилактические работы с дезинфицирующими средствами на тротуарах, обочинах дорог, в парках и на площадях, перед объектами.

Эти масштабные дезинфекционные меры, требующие больших финансовых ресурсов, стали возможными благодаря особому вниманию руководства страны. Наряду с центральными улицами, дезинфекционные работы проводились до вечерних часов и на улицах поселков и жилых массивов столицы. Учитывая определенную токсичность используемых веществ жители столицы были заранее предупреждены через СМИ.

Личный состав министерства внутренних дел, которые следят за особым карантинным режимом на улицах столицы, в этот день приняли активное участие в дезинфекционных работах, проведенных с помощью 20 автомобилей специального назначения.

В то же время сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку согласно специальному графику продолжили медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента, дворах и улицах, находящихся здесь спортивных и развлекательных сооружениях, площадках для контейнеров для бытовых отходов.

Усиленные медико-профилактические и дезинфекционные работы в столице будут проводиться ежедневно", - говорится в сообщении.