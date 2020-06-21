Завтра в Азербайджане до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии, 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако, утром местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем будет умеренным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-22, днем 32-34 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - до 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 50-60%.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах ливневые, град. Местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 20-25, днем -35-39, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.