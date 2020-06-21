На улицах и дорогах столицы ведутся проверки (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - На улицах и дорогах Баку ведут службу сотрудники полиции.

Как сообщает в воскресенье Trend, начиная с сегодняшней ночи в разных направлениях города установлены посты, проверяется наличие разрешения у водителей. Также, в разных районах столицы сотрудниками полиции проверяется наличие разрешений на выход из дома у граждан.

Начальник отдела по связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов отметил, что все дороги, улицы и проспекты Баку взяты под контроль, установлены стационарные посты. Около 100 водителей, нарушивших требования карантинного режима, были задержаны и привлечены к ответственности.

"Пусть водители меньше пользуются личными транспортными средствами и принимая во внимание ограничительные меры не выходят из дома без необходимости", - сказал он.

Отметим, что гражданам, деятельность которых запрещена в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе, запрещено покидать свои дома без разрешения до 06:00 5-го июля 2020 года.

Согласно требованию ст. 211 Кодекса об административных проступках за нарушение и карантинного режима физические лица будут штрафоваться в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - от 2000 до 5000 манатов либо, в зависимости от случая, учитывая личность совершившего проступок, арестованы в административном порядке сроком до одного месяца.

В период карантинного режима за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима физическое лицо, уже подвергнутое за это административному взысканию, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

Дела об административных проступках, предусмотренных настоящей статьей, рассматриваются министерством внутренних дел.

Протоколы об административном аресте и штрафах направляются в районные (городские) суды для рассмотрения.

Кроме этого, статья 139-1 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за нарушения противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Если это действие становится причиной распространения болезни или представляет реальную угрозу для распространения заболевания предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 манатов или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

Если те же действия стали причиной смерти по неосторожности или других тяжких последствий, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Али Гасымов. Фото: Заур Мустафаев)