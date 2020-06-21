В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 283, скончались 6 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 283, скончались шесть человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 12 729 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 799, скончались 154 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 776 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 422 049 тестов.