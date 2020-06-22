Вчера в ряде регионов Азербайджана выпал град

БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего утра в северных и западных районах страны наблюдались нестабильные погодные условия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Дашкесане, Гедабеке, Гёкгёле, Загатале, Тертере, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Хыналыге, Шахдаге, Балакене, Габале, Евлахе, Джафархане и Кишчае прошли грозовые дожди.

Высота выпавших осадков в Гедабеке составила 16 миллиметров, Хыналыге - 10, Кишчае (Шеки) и Дашкесане - 8, Шахдаге и Сарыбаше (Гах) - 7, Загатале и Грызе - 6, Сабирабаде - 4, Шеки и Ордубаде - 3, Лерике - 2, Нахчыване, Гёкгёле, Гяндже, Исмаиллы, Халтане, Имишли, Кюрдамире, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы, Баку, Забрате и Мяштаге - 1 миллиметр.

21 июня в 18:00 в селе Юхары Тала Загатальского района, в 14:43-15:05 - в селах Арыхдам, Мариф, Гарадаг Гедабейского района, в 18:55-19:00 - в Габале выпадал мелкий град.

Временами скорость северного ветра в Дашкесане достигала 25 м/сек, в Гяндже и Нафталане - 24, в Агстафе - 22, в Гёкгёле, Шабране и Тертере - 16, Шамкире - 15 м/с.

Скорость ветра на Абшеронском полуострове составляла 15-20, временами усиливаясь до 28 м/с.

Согласно информации, полученной со станции Нефтяные Камни, высота волны достигала 4 метров.

Температура превысила климатическую норму на 4 градуса. Так, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 28-31, в равнинных районах - 32-39, в горных районах - 24-27, в Нахчыванской АР - 29-36 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)