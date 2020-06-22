Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 21-24, днем - 31-36, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем – 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако утром и днем в некоторых северных и западный районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Восточный ветер временами будет усиливаться во время грозы.

Ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 тепла.

23-24 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, относительно благоприятные для метеозависимых лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)