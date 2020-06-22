Рост числа инфицированных ускорит и темп распространения коронавируса – лечащий врач Мираскер Аскеров

БАКУ/Trend/ - Если число инфицированных COVİD-19 будет расти, то соответственно ускорится и его распространение в каждом доме и на каждой территории, и остановить этот процесс будет очень трудно.

Об этом в понедельник сказал Trend доцент кафедры внутренних болезней Азербайджанского медицинского университета, врач Мираскер Аскеров, лечащий больных коронавирусом.

Он отметил, что Азербайджанское государство предприняло все шаги для борьбы с коронавирусом, однако смягчение карантинного режима в стране привело к росту инфицированных: «Граждане неправильно расценили эти послабления. Они перестали соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и другие рекомендации, перестали пользоваться масками, что в свою очередь привело к росту инфицированных. Поэтому возникла необходимость ужесточить режим карантина».

Аскеров добавил, что в связи с COVİD-19 посредством профессиональных специалистов в СМИ должны усилить пропаганду: «Людей необходимо просвещать. Каждый из нас может прояснять ситуацию людям в своем близком окружении. Если мы будем все скидывать на ответственность полиции или водителей, говоря о том, что пусть они контролируют неносящих маски, ситуация в лучшую сторону не изменится. Необходимо всем жителям страны продемонстрировать гражданскую солидарность».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)