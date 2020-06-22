Дорожная полиция Азербайджана установила камеры на объездных дорогах, где нет карантинных постов

БАКУ/Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции установило камеры наблюдения и другие технические средства на дорогах, по которым водители пытаются выехать из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района в районы в объезд карантинных постов, или въехать обратно, сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью Управления, полковник полиции Кямран Алиев.

"Дороги в направлении карантинных постов уже контролируются этими средствами, ведутся наблюдения. Автомобили, движущиеся в направлении карантинных постов, и которых не видно на камерах, будут установлены иными техническими средствами, и будут выявлены попытки скрытно объехать посты. Владельцы этих автомобилей будут привлечены к ответственности. Поэтому советуем им, чтобы они не пытались выезжать в районы по объездным дорогам, минуя карантинные посты, либо въезжать из районов на территории с ужесточенным карантином. В обратном случае этот участник движения будет установлен, и привлечен к ответственности".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )