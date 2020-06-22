В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 13 207 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 7 168, скончался 161 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 878 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 426 394 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)