В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек - Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 13 207 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 7 168, скончался 161 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 878 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 426 394 теста.
(Текст: Турал Гараджаев)
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