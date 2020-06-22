В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведен 4 345 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 22-е июня.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 426 394 теста.
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан
Лента новостей
Президенту пишут: Мы от всей души поддерживаем проводимую Вами мудрую политику и предпринимаемые решительные меры
Половина потребляемой электроэнергии в Азербайджане должна вырабатываться возобновляемыми источниками - Минэкологии
В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан
Важно пользоваться не тканевыми и марлевыми, а антибактериальными масками – лечащий врач Мираскер Аскеров
Рост числа инфицированных ускорит и темп распространения коронавируса – лечащий врач Мираскер Аскеров
Возвращение к качественному образованию зависит от каждого гражданина – заслуженная артистка Этери Джафарова (ФОТО)
Надо осознавать ответственность перед обществом, в котором мы живем - заслуженный артист Фарид Алиев