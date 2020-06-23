Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предприятиям по продаже продуктов питания

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана обратилось с рекомендациями к предприятиям по продаже продовольственной продукции для уменьшения риска заражения вирусом COVİD-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Открыто продаваемые и не расфасованные продукты питания должны храниться за витриной. Не расфасованная продукция должна продаваться только продавцами, обеспеченными специальными гигиеническими средствами.

Необходимо постоянно следить за температурным режимом холодильников, замороженные продукты должны храниться при температуре минус 18 градусов. Более того, размороженные продукты не должны повторно замораживаться, отходы должны вовремя выноситься. Урны для отходов регулярно должны очищаться, дезинфицироваться, залы и помещения проветриваться и дезинфицироваться.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)