Запущена в эксплуатацию новая инфраструктура инженерных войск азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, генерал-лейтенант Фуад Мамедов принял участие в открытии новой инфраструктуры инженерных войск, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Генерал-лейтенант Мамедов осмотрел новопостроенные солдатскую казарму, столовую, медпункт, банно-прачечный комплекс, а также другие служебные и административные объекты.

Для организации и проведения боевой подготовки в частях и подразделениях инженерных войск, а также поддержания тактико-специальной подготовки и технической готовности инженерно-саперных подразделений были построены и переданы в пользование новый инженерный городок и площадка для вождения инженерной техники.

Было отмечено, что созданные условия окажут положительное влияние на поддержание высокого уровня боеготовности частей и подразделений инженерных войск Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)