При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой студент Азербайджанской академии художеств избавился от инвалидной коляски (ВИДЕО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 16:47)

БАКУ /Trend/ - При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой студент четвертого курса Азербайджанской государственной академии художеств, инвалид первой группы Джавид Гасанли был прооперирован и избавился от инвалидной коляски.

Как сообщает во вторник Trend, Джавид Гасанли болел с семилетнего возраста, в связи с чем среднее образование получил на дому. В 2016 году он поступил в Азербайджанскую государственную академию художеств по специальности «живопись». В период учебы на третьем курсе здоровье Джавида ухудшилось, вплоть до того, что он мог оставить учебу. Большая сумма, требуемая для операции, была непосильной для него.

При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Джавид в течение одного года четырежды оперировался в различных клиниках в Баку, и, наконец, избавился от инвалидной коляски. Получив возможность продолжить учебу, Джавид Гасанли сможет стать выпускником.

(Текст: Кямаля Сеидова)