Из Грузии и России возвращены 428 граждан Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В связи с временным приостановлением воздушного и железнодорожного сообщения Азербайджана с Грузией и Россией для приема граждан используются специальные чартерные рейсы и специальные коридоры на границах стран, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На основании обращений граждан, пожелавших вернуться в Азербайджан, из Грузии были возвращены еще 176 соотечественников. Они были возвращены по заранее подготовленному списку через погранично-контрольный пункт Шихлы.
Через погранично-контрольный пункт Самур на азербайджано-российской границе в страну были возвращены 252 гражданина Азербайджана.
Все пересекшие границу граждане Азербайджана размещены в карантинных зонах.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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