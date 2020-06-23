Из Грузии и России возвращены 428 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с временным приостановлением воздушного и железнодорожного сообщения Азербайджана с Грузией и Россией для приема граждан используются специальные чартерные рейсы и специальные коридоры на границах стран, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На основании обращений граждан, пожелавших вернуться в Азербайджан, из Грузии были возвращены еще 176 соотечественников. Они были возвращены по заранее подготовленному списку через погранично-контрольный пункт Шихлы.

Через погранично-контрольный пункт Самур на азербайджано-российской границе в страну были возвращены 252 гражданина Азербайджана.

Все пересекшие границу граждане Азербайджана размещены в карантинных зонах.

(Текст: Кямаля Сеидова)