В Азербайджане выданы пособия, стипендии и компенсации за июнь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения перечислило все средства по пособиям, стипендии и компенсации за июнь. Виды социального обеспечения уже перечислены на счет лиц соответствующих категорий.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, ранее до 15 июня было обеспечено перечисление по всем пенсиям.

На следующей неделе предусматривается перечислить средства по адресной государственной социальной помощи.