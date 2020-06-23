В Азербайджане выданы пособия, стипендии и компенсации за июнь
БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения перечислило все средства по пособиям, стипендии и компенсации за июнь. Виды социального обеспечения уже перечислены на счет лиц соответствующих категорий.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве, ранее до 15 июня было обеспечено перечисление по всем пенсиям.
На следующей неделе предусматривается перечислить средства по адресной государственной социальной помощи.
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