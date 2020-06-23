В Азербайджане выявлены 508 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 335 человек, шестеро скончались - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 508 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 335 человек, шестеро скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 13 715 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 7 503, скончались 167 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 045 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 432 858 тестов.