В Азербайджане сегодня пройдет очередной тур выпускных экзаменов

БАКУ/Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные (вступительные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

На входе в здание абитуриент обязан поддерживать социальную дистанцию во время проверки, предоставить удостоверение личности лицевой стороной таким образом, чтобы его мог видеть сотрудник ГЭЦ, и временно снять маску, чтобы показать свое лицо.

Выпускники (абитуриенты), которые примут участие в экзамене, имели возможность распечатать "экзаменационный лист" посредством интернета, начиная с 21 июня. Наряду с "экзаменационным листом" абитуриентам также вручается "Памятка", в которой указаны важные советы о процессе экзамена, правилах, которым выпускники должны следовать, и другая необходимая информация.

Экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45 пропуск в помещение проведения экзамена будет прекращен. После этого участники экзамена в здание допускаться не будут. Зайти в здание, где проводятся экзамены необходимо в указанное в "экзаменационном листе" время.

Участники экзамена должны иметь при себе медицинскую маску и использовать ее правильно, то есть маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Маска не может быть снята и должна использоваться в течение всего процесса экзамена (на входе, в период экзамена, и на выходе из здания проведения экзамена).

Отметим, что на экзаменах 24 июня ожидается участие 8 712 абитуриентов, на экзаменах 25 июня - 10 519 человек. В целом предусматривается участие 19 231 абитуриента.