ВОЗ рекомендует всем носить маски

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок, сообщает в среду Trend.

ВОЗ рекомендует носить маски не только лицам с симптомами коронавируса или скрытым носителям, но и всем остальным.

Вероятность заражения здорового человека без маски носителем COVİD-19 без маски составляет 70%.

Вероятность заражения здорового человека без маски носителем COVİD-19, надевшим маску - 5%.

Если оба носят маску, то вероятность инфицирования 1,5%.

Отметим, что во многих странах мира ношение маски обязательно, и нарушившие это правило штрафуются или арестовываются.

В Азербайджане тоже действуют штрафы за неношение масок, и за неиспользование индивидуальных защитных средств физические лица штрафуются на 50 манатов, должностные лица - на 100 манатов, юридические лица - на 200 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)