Состояние Бахрама Багирзаде стабилизируется, но продолжает оставаться критически тяжелым - врач

БАКУ /Trend/ - Замначальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев прокомментировал состояние получающего лечение от коронавируса заслуженного артиста Бахрама Багирзаде, сообщает в среду Trend.

"Состояние Бахрама Багирзаде стабилизируется, но продолжает оставаться критически тяжелым", - сказал Мусаев.

Он напомнил, что Бахрам Багирзаде поступил в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где ранее лечился от коронавирусной инфекции: "За последние два дня его состояние стабилизировалось. Бахрам Багирзаде поступил в реанимационное отделение госпиталя с острой легочной недостаточностью, связанной с коронавирусной инфекцией, и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, оксигенизацию крови не удалось поднять до нужного уровня, и он был подключен к аппарату ECMO (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Поскольку он подключен к обоим аппаратам, его состоянии стабилизируется, и в последние два дня есть незначительное улучшение".

Отметим, что Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Текст: Кямаля Сеидова)