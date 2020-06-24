ГЭЦ Азербайджана: На экзамен не были допущены 2 абитуриента с высокой температурой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

В связи с высокой температурой на экзамен не были допущены 2 абитуриента.