ГЭЦ Азербайджана: На экзамен не допущены 2 абитуриента с высокой температурой (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:16)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Было отмечено, что в связи с высокой температурой на экзамен не были допущены 2 абитуриента.

Экзамены прошли в 9 городах и районах страны, включая Газах, Хызы, Загаталу, Гах, Уджар, Исмаиллы, Сабирабад, Сиязань, Хачмаз.

В соответствии с требованиям карантинного режима, участники экзаменов входили в здание в медицинских масках, на входе у них также проверялась температура.

Для организации экзаменов были выделены 43 здания, 696 залов. В процессе их организации и проведения были задействованы 43 общих руководителя экзаменов, 112 руководителя экзаменов, 904 преподавателя-контролера, 86 сотрудников пропускного режима, 43 представителя зданий, где проходили экзамены.

Напомним, что для проведения экзаменов 24 и 25 июня в 19 городах и районах были выделены 95 зданий, 1530 экзаменационных залов, в процессе их организации и проведения были задействованы 95 общих руководителей экзаменов, 245 руководителей экзаменов, 1994 преподавателя-контролера и 190 других сотрудников.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров №208 от 19 июня 2020 года, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района введен ужесточенный карантинный режим.

В связи с этим, 24-25 июня в этих городах и районах экзамены не состоятся. Экзамены будут проведены после отмены ужесточенного карантинного режима.

(Текст: Кямаля Сеидова)