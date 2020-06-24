Службы “ASAN xidmət” "ASAN Kommunal" 26 июня работать не будут (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:19)

БАКУ /Trend/ - 26 июня Центры Службы "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" работать не будут, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Отметим, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил, и этот день в стране считается нерабочим.

С 27 июня граждане вновь смогут пользоваться услугами этих Центров.

Отметим, что с 27 апреля прием граждан в Центрах "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" осуществляется с помощью мобильного приложения "ASAN xidmət", сайта www.asan.gov.az и "горячей линии" "108".

Напомним, что с 00 часов 21 июня до 06:00 часов 5 июля в 8 городах и районах Азербайджана ужесточен карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова)