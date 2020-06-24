С завтрашнего дня в Азербайджане установится нестабильная погода

БАКУ/Trend/ - Завтра днем и до второй половины 27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами - до 25-28 м/с, на Абшеронском полуострове местами - до 30 м/с, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В пятницу днем и в субботу в отдельных местах возможен дождь.

Температура воздуха опустится на 5-7 градусов, максимальная температура составит 24-27 градусов.

Завтра, начиная с северных и западных районов, до воскресного полудня, на территории страны установится нестабильная погода, пройдут грозовые дожди, местами ливневого характера. В отдельных местах Большого Кавказа будут сильные дожди, прогнозируется град. Температура воздуха постепенно опустится на 5-8 градусов. Скорость восточного ветра составит 18-23 м/с, местами - до 25-30 м/с, в некоторых районах Куринской низменности усилится до 33-35 м/с. В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)