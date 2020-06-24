В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на 25 июня
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана опубликовало расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 25 июня, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура"), сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.
Телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )
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