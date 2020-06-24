TƏBİB огласило порядок лечения на дому лиц, заразившихся коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинским территориальными подразделениями (TƏBİB) огласило порядок лечения на дому лиц, заразившихся COVID-19, сообщает в среду Trend со ссылкой на TƏBİB.

В настоящее время специального лечения COVID-19 нет, однако можно принять меры для облегчения симптомов.

В некоторых случаях у лиц с легкими проявлениями заболевания в последующие 5-7 дней может наблюдаться обострение клинического состояния.

Клиническими симптомами COVID-19 являются: температура, кашель, миалгия и слабость, боль в горле, затрудненное дыхание или одышка, потеря вкуса и обоняния.

Обострениями являются пневмония, острая почечная недостаточность, перикардит, образование тромбов, сепсис или септический шок, легочная и сердечная недостаточность.

К группе высокого риска относятся лица старше 60 лет, курильщики, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики, гипертоники, лица с ожирением и весом более 100 кг, лица с иммунной недостаточностью и иммуносупрессивными состояниями (СПИД/ВИЧ, лица, длительное время получавшие стероидное лечение, лица, перенесшие трансплантацию органов, химиотерапию, получающие иммуномодуляторное лечение), лица с хроническими заболеваниями дыхания (неконтролируемая бронхиальная астма, бронхоэктазия и пр.), лица с другими хроническими заболеваниями (хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, серповидноклеточная анемия и пр.)

Лечение на дому и рекомендации для лиц с подтвержденным COVID-19 и лиц с легкой симптоматикой

Меры против высокой температуры: отдых, обильный прием жидкостей (желательно, воды). Жидкости можно принимать до прозрачного цвета мочи.