Еще 22 гражданина Казахстана отправлены из Азербайджана на родину
БАКУ /Trend/ - Cегодня из Баку в Казахстан были отправлены еще 22 гражданина этой страны, а также 10 граждан Азербайджана и один гражданин России, имеющие вид на жительство в Казахстане, сообщает в среду Trend.
До отправки граждане прошли тестирование на коронавирус, результаты тестов всех пассажиров оказались отрицательными.
Напомним, что с 13 мая текущего года в Казахстане вступили в силу новые правила пересечения границы в период карантина, поэтому порт Курык возобновил прием граждан страны и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в стране.
За последние 2 месяца из Бакинского порта в Казахстан были отправлены 109 граждан этой страны и 67 иностранных граждан.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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