В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 18:45)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 14 305 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 7 768, скончались 174 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 363 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 9103 теста. В целом же был проведен 441 961 тест.

(Текст: Кямаля Сеидова)