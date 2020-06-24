Оперативный штаб: С 1 июля будут осуществляться спецрейсы по маршруту Баку-Стамбул-Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Для упрощения возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся в Турции, включая студентов, а также полетов граждан Азербайджана в Турцию в связи с различными причинами, с первого июля на основании взаимной договоренности дважды в неделю AZAL и "Турецкими авиалиниями" (THY) будут осуществляться чартерные рейсы в направлениях Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул соответственно.

Как сообщили в среду Trend в Оперативном штабе, граждане, находящиеся в других странах и желающие вернуться в Азербайджан, в том числе студенты, смогут вернуться в страну, воспользовавшись транзитными возможностями Стамбульского аэропорта.

AZAL будет осуществлять рейсы по четвергам и субботам, а THY - по средам и пятницам.

Билеты на рейсы можно будет приобрести посредством официальных интернет-страниц AZAL (www.azal.az) и THY (www.turkishairlines.com).

Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, для студентов, являющихся гражданами Азербайджана, обучающимися или завершившими обучение в вузах Турции или других стран, билеты на рейсы Стамбул-Баку AZAL будут продаваться со скидкой в 30 процентов.

При заказе билета на онлайн-портале AZAL граждане из вышеуказанной категории должны будут представить документ, подтверждающий право на временное проживание, выданный миграционным органом страны, где они учатся. В этих целях в настоящее время на портале ведутся технические работы.

Вышеуказанная льгота предусмотрена исключительно для одноразового пользования, и не будет применяться в отношении повторных перелетов студентов в будущем.

На рейс Баку-Стамбул будут допускаться пассажиры, которые в специальных лабораториях, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в течение 48 часов до полета прошли тестирование на COVID-19, в результате которого был получен отрицательный результат на коронавирус.

Граждане, летящие рейсом Стамбул-Баку, в течение 48 часов до полета должны будут пройти тестирование на COVID-19 в лечебных учреждениях, рекомендованных министерством здравоохранения Турции, и во время регистрации представить справку об отрицательном результате теста.

Граждане, следующие из других стран, должны представить справку об отрицательном результате тестов на коронавирус, пройденных в лабораториях, которые сертифицированы министерством здравоохранения и другими соответствующими органами страны, где они находятся, или в лабораториях на территории Турции.

Все пассажиры, прибывающие в Баку, должны будут посредством документа, который будет представлен им на борту самолета, взять на себя обязательство о том, что в течение двух недель они самоизолируются в месте проживания в Азербайджане. В период самоизоляции они не смогут воспользоваться системой СМС-разрешений 8103, чтобы покинуть место пребывания. Лица, нарушившие данное требование карантина, несут ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана.

В ходе выполнения рейсов в период пандемии, как на территории аэропорта, так и на борту самолета применяются особые правила. Все пассажиры должны ознакомиться и строго соблюдать правила, указанные в соответствующей видеоинструкции AZAL (https://www.youtube.com/watch?v=-s-0s4o1L2M&feature=emb_title).

(Текст: Турал Гараджаев)