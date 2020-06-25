TƏBİB огласило порядок лечения на дому лиц, заразившихся коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинским территориальными подразделениями (TƏBİB) огласило порядок лечения на дому лиц, заразившихся COVID-19, сообщает в среду Trend со ссылкой на TƏBİB.

В настоящее время специального лечения COVID-19 нет, однако можно принять меры для облегчения симптомов.

В некоторых случаях у лиц с легкими проявлениями заболевания в последующие 5-7 дней может наблюдаться обострение клинического состояния.

Клиническими симптомами COVID-19 являются: температура, кашель, миалгия и слабость, боль в горле, затрудненное дыхание или одышка, потеря вкуса и обоняния.

Обострениями являются пневмония, острая почечная недостаточность, перикардит, образование тромбов, сепсис или септический шок, легочная и сердечная недостаточность.

К группе высокого риска относятся лица старше 60 лет, курильщики, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики, гипертоники, лица с ожирением и весом более 100 кг, лица с иммунной недостаточностью и иммуносупрессивными состояниями (СПИД/ВИЧ, лица, длительное время получавшие стероидное лечение, лица, перенесшие трансплантацию органов, химиотерапию, получающие иммуномодуляторное лечение), лица с хроническими заболеваниями дыхания (неконтролируемая бронхиальная астма, бронхоэктазия и пр.), лица с другими хроническими заболеваниями (хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, серповидноклеточная анемия и пр.)

Лечение на дому и рекомендации для лиц с подтвержденным COVID-19 и лиц с легкой симптоматикой

Меры против высокой температуры: отдых, обильный прием жидкостей (желательно, воды). Жидкости можно принимать до прозрачного цвета мочи.

Меры против кашля:

- лицам с кашлем рекомендуется лежать на боку или находиться полусидя. Лежать на спине не рекомендуется, так как это может усилить кашлевой рефлекс;

- для ослабления кашля можно выпить чай с медом (за исключением детей до одного года).

Меры против дыхательной недостаточности:

- чувствуя дыхательную недостаточность следует сохранять в комнате прохладу;

- для сохранения прохлады в комнате следует выключить обогреватели и открыть окна, в целях предотвращения распространения вируса пользоваться вентиляторами запрещено.

В дополнение можно следовать нижеуказанным:

- выдыхать воздух следует медленно через нос и рот, словно задувая свечу;

- присесть на стул;

- держать плечи в расслабленном состоянии, а спину – ровно, не сгибая;

- слегка наклониться вперед, руки должны находиться на коленях или на другой крепкой опоре, например на другом стуле.

Волнение и страх при одышке может усугубить ситуацию.

Критерии обследования пациентов на дому:



- пациенты, у которых наблюдаются клинические, лабораторные и рентгенологические улучшения

- пациенты, у которых нет или наблюдаются легкие симптомы COVID-19

- при отсутствии других хронических заболеваний, которые могут усугубить состояние пациентов с COVID- 19

- наличие у заболевшего лица или у его опекуна смартфона

- круглосуточный выход в интернет.

Лекарственные препараты, требуемые для завершения курса лечения, могут быть переданы самому пациенту, если он выписывается домой.

Схема лечения пациентов с COVID-19 на дому (для лиц старше 18 лет)

Общий домашний карантин:

Арбидол 200 мг x 3 раза в день в течение 10 дней

Витамин C таблетки 1000 мг x 4 раза в день в течение 10 дней

Витамин D 20 мг/20000 iu через день в течение 2 месяцев

Цинк 25 мг 1 раз в день в течение 10 дней

При температуре тела ≥37.5:

Азитромицин 500 мг x в первый день один раз, 250 мг один раз в течение последующих четырех дней;

Цефтриаксон 1.0 x 2 раза и/или Моксифлоксацин 400 мг x 1 раз в день в течение одной недели;

Парацетамол 500 мг максимум до 4 раз в день (при высокой температуре)

Во время кашля: - Ацетилцистеин 600 мг один раз в день;

Ингаляция: - Сальбутамол 5 мг 1 ампула + NaCl 0.9% 3 мл.

При наличии диспептических симптомов:

Линекс 2 капсулы три раза в день либо Энтерол - 2 капсулы один раз день.

При диарее:

Лоперамид 4 мг один раз в день (максимальная суточная доза 8 мг);

Пантопразол 40 мг один раз в день;

Схема лечения для лиц до 18 лет:

При отсутствии симптомов лечение не назначается

При любых наблюдающихся симптомах:

Витамин C:

0-6 месяцев - 40 мг в день

6-12 месяцев - 50 мг в день

1-3 лет - 15 мг в день

3-8 лет - 25 мг в день

8-13 лет - 45 мг в день

13-18 лет - 75 мг в день

Азитромицин:

1-5 месяцев 10 мг/кг 2 раза в день

для детей старше 6 месяцев 10 мг/кг одна доза, на следующий день 5мг/кг в течение четырех дней.

При наблюдающемся кашле: Сироп от кашля

Ингаляция: Сальбутамол 2.5 мг + NaCl 0.9% 2 мл



При высокой температуре:

Парацетамол 60 мг/кг в виде ежедневной дозы 2-3 раза

Лица, которые контактировали с инфицированными или подозреваемыми в инфицировании Covid-19, также должны принимать вышеуказанные препараты в соответствии со схемой лечения «Общий домашний карантин».

Пациенты в высоким риском отправляются на триаж в больницу. Симптомы лиц со средним риском должны оцениваться по телефону через каждые шесть часов. В случае клинического ухудшения состояния они также должны быть отправлены на триаж в больницу. Лица с низким риском проверяются с периодичностью раз в 12 часов.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев)