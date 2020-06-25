Сегодня в 10 городах и районах Азербайджана пройдет очередной тур выпускных экзаменов

БАКУ/Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные (вступительные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования в 10 городах и районах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Участники экзамена должны иметь при себе медицинскую маску и использовать ее правильно, то есть маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Она не может быть снята и должна использоваться в течение всего процесса экзамена (на входе, в период экзамена, и на выходе из здания после проведения экзамена).

Экзамен начинается в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45, пропуск в помещение проведения экзамена будет прекращен. После этого участники экзамена в здание допускаться не будут.

Напомним, что в целях предотвращения большого скопления людей и контактов для участников экзамена было установлено различное время входа в здание, и это время указано в "экзаменационном листе" участника. Поэтому необходимо прийти в здание экзамена в указанное в нем время.

На экзаменах предполагается участие 10 519 учеников (абитуриентов).