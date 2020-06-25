В работу системы SMS-разрешений 8103 внесены изменения (версия 2)

(Первая версия в 12:14)

БАКУ /Trend/ - В работе системы SMS-разрешений 8103 внесены изменения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Так, при обращении граждан для разрешения на выход из дома по соответствующему коду ответ будет приходить в течение 15 минут.

Отметим, что в результате расследований, проведенных Агентством, выяснилось, что некоторые граждане злоупотребляют системой SMS- разрешений 8103, и получают его не при выходе из дома, а обращаются за разрешениями, когда приближаются к полицейским пунктам.

Граждане могут выходить из дома после получения положительного ответа. Ответ, пришедший на обращения граждан, показывает нахождение в силе времени разрешения.

На номер 8103 было отправлено 3 миллиона 475 тысяч SMS, из которых на 774 тысячи (22%) не были даны ответы в связи с неправильным содержанием.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)