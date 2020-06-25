В 179 объектах Азербайджана выявлены грубые нарушения (ФОТО)

БАКУ /Trend/- В целях контроля за исполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабмина, 24 июня сотрудники Агентства продовольственной безопасности (АПБА) провели рейды на 322 предприятиях, включая функционирующие в Баку и регионах 91 объект общепита, 231 продуктовый магазин, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Из них в 179 объектах были выявлены грубые нарушения правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабмина.

В связи с выявленными нарушениями в отношении этих предприятий были приняты административные меры.

Субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)