Завтра в Баку ветрено и до 27 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами ожидается кратковременный грозовой дождь, порывистый северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 21-24, днем - 25-28, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 65-75 процентов.

На пляжах Абшерона порывистый северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, в северных и западных районах ливни, град. Восточный ветер временами усилится.

Ночью - 20-25, днем - 30-34, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра, благоприятный для метеозависимых лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )