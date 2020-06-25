Умайра Тагиева: В Баку стало больше дней с интенсивными осадками

БАКУ/Trend/ - Результаты анализа многолетних данных показывают, что на фоне общего снижения количества осадков в большинстве районов страны в последние десятилетия в Баку наблюдается тенденция увеличения числа дней с интенсивными осадками.

Об этом сказала руководитель Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в период с 1992 по 2019 годы количество дней с осадками более 5 мм и 10 мм увеличилось в среднем на 7 дней, а количество дней с осадками более 15 мм – на 5 дней: "Для сравнения следует отметить, что в Баку норма осадков в июне составляет 10 мм, а в июле еще меньше – 2-3 мм. Поэтому, если в июне в течение одного дня выпадает 10 мм осадков, то это значит, что количество выпавших осадков уже на уровне месячной нормы. Это, в свою очередь, может создать определенные сложности, к которым мы должны быть готовы».

Тагиева добавила, что ни одна территория не застрахована от ливней, подобных тем, что наблюдались в Стамбуле: "Несмотря на существенное улучшение материально-технических возможностей, прогнозировать такую погоду сложно. Возникает вопрос - это климатическое изменение, или правильнее будет назвать это "новым климатом"?".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)