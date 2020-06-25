Бактрансагентство: О пассажирах, находящихся в автобусах без масок, будет сообщено полиции (версия 2)

(Первая версия в 13:19)

БАКУ/Trend/ - О пассажирах, находящихся в автобусах без масок, будет сообщено полиции.

Об этом сказал завотделом пассажироперевозок Бакинского транспортного агентства (БТА) Вугар Мамедзаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, сотрудники Агентства осуществляют контроль на всех автобусных остановках Баку: «Со вчерашнего дня проводится пропаганда среди пассажиров. По законодательству, лица, не пользующиеся масками, должны быть оштрафованы, но Агентство пока ограничивается мерами просветительского характера, и призывает граждан пользоваться масками. В связи с этим БТА уже предупредило перевозчиков и водителей. Водителям поручено, чтобы они сразу останавливали автобус и не выезжали с остановки, если в него входит пассажир без маски. Среди пассажиров также проводится пропаганда, чтобы они требовали у лиц без масок надевать их. Водителям также поручено, чтобы они незамедлительно сообщали сотрудникам полиции о лицах без масок. Полиция будет выводить этих пассажиров из автобусов».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)