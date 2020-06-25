В Азербайджане 1021 водитель оштрафован за нарушение карантина (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 1021 участник дорожного движения привлечен к административной ответственности за нарушение режима карантина, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 23.06.2020 до 00:00 24.06.2020 852 человека, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1. Кодекса об административных проступках, 167 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2, 2 человека - за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3.

Всего к административной ответственности привлечен 1021 участник движения.

Отмечается, что за сутки в результате проверок на постах были возвращены 380 автомобилей, 195 из которых направлялись в районы, а 185 – в столицу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)