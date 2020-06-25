Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг, сообщает в четверг Trend.

В брифинге участвуют руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи.

В ходе брифинга представители Оперативного штаба ответят на вопросы журналистов.

Отметим, что с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и в Абшеронском районе ужесточен карантинный режим.