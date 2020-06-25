Академия наук: В Азербайджане достаточно часто встречаются редкие наследственные болезни

БАКУ /Trend/ - Институт генетических ресурсов НАНА исследует редкие заболевания, встречающиеся у мальчиков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Академию.

Ведущий научный сотрудник Института, доктор философии по биологии Салтанат Агаева проводит исследование по мышечной дистрофии Дюшенна (Duchenne Muscular Dystrophy-DMD), являющейся одной из сфер исследования наследственных болезней.

Агаева отметила, что среди людей известно свыше 6 тысяч наследственных заболеваний, и более 4 тысяч видов генных заболеваний.

По ее словам, в Азербайджане достаточно часто встречаются редкие наследственные болезни: «Согласно проведенным нами исследованиям, большинство пробандов (лицо, с которого начинается составление родословной при генеалогическом анализе) – это дети, которые рождаются от близкородственных браков. Так, в популяциях, в которых больше проявляются ментальные ценности, интенсивнее наблюдается частота распространения наследственных болезней. К этим болезням относится и мышечная дистрофия Дюшенна, которая встречается у одного из 3000-3500 мальчиков, и является наследственной».

Ученый отметила, что в период исследования впервые в республике создана база болезни Дюшенна: «В ходе исследований мы ознакомились с удручающими фактами, редкими в мировой практике: у трех мальчиков по стране в каждой из двух семей была выявлена острая форма заболевания».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)