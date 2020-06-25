Ягут Гараева: Граждане начинают осознавать всю серьезность такого заболевания, как коронавирус

БАКУ /Trend/ - Некоторые граждане уже пришли к осознанию, что коронавирус - очень серьезное заболевание.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.