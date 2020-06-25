Ханде Харманджи: Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу в Европе, глобальная ситуация не радует

БАКУ /Trend/ - Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу в Европе, глобальная ситуация не радует.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.