Ягут Гараева: Граждане начинают осознавать всю серьезность такого заболевания, как коронавирус (версия 2)

(Первая версия в 17:21)

БАКУ /Trend/ - Некоторые граждане уже пришли к осознанию, что коронавирус - очень серьезное заболевание.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, некоторые, несмотря на ужесточенный карантин, собираются на улицах и не пользуются масками: "Каждый гражданин должен понять, что эта болезнь протекает тяжело. Некоторые отпускают детей на улицу. Это надо контролировать. Граждане не должны собираться в парках в группы более 10 человек. Если соблюдать правила, то можем защититься от этой болезни. Если мы собираемся в домах, в парках, то пресечь болезнь нам не удастся, и число зараженных будет расти».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)