Ханде Харманджи прокомментировала фотографии, снятые в Губе

БАКУ /Trend/ - Решение о выезде граждан в районы относится к полномочиям Оперативного штаба при Кабмине.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.

Касаясь фотографий, снятых ею в Губе и распространенных в соцсетях, Харманджи сказала, что в тот день не было ограничений Оперштаба на выход граждан из домов.

Напомним, что фотографии, снятые Харманджи в Губе ранее, неоднозначно были встречены в соцсетях.

Харманджи также добавила, что не контактировала в тот день с окружающими.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)