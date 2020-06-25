Лечащиеся на дому больные коронавирусом будут находиться под контролем врачей поликлиник - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - Контроль за больными коронавирусом, лечащимися дома, будут осуществлять врачи поликлиник.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

"Амбулаторная помощь в рамках борьбы с коронавирусом поручена минздраву. Поэтому служба скорой помощи передана этой структуре. Это облегчает нагрузку на нас. Контроль за больными, лечащимися дома, будут осуществлять врачи поликлиник. В определенные часы они будут связываться с больными по телефону".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)