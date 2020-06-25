На некоторое время необходимо самоизолироваться и от близких - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - На некоторое время необходимо самоизолироваться и от близких.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.