TƏBİB: Если число инфицирований будет расти, то карантин может быть еще больше ужесточен

БАКУ /Trend/ - Если число заражений будет расти, то карантинный режим может быть еще больше ужесточен.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что никто этого не хочет, но к этому может привести складывающаяся ситуация.

Данный вопрос зависит от степени ответственности граждан, добавила Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)