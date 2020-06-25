TƏBİB: Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу
БАКУ /Trend/ - Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по заболеваемости коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.
Лента новостей
Лечащиеся на дому больные коронавирусом будут находиться под контролем врачей поликлиник - Ягут Гараева
Ханде Харманджи: Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу в Европе, глобальная ситуация не радует
В Азербайджане выявлены 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 291 человек, шестеро скончались - Оперативный штаб
Тем, кто принижает роль врачей, завтра и самим может понадобиться их помощь - народный артист Валех Керимов
Неужели мы обязательно должны быть наказаны законом за безответственность … – известный композитор Айтен Исмиханова
Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Таможенного комитета Азербайджана (ВИДЕО)
Фонд страхования вкладов Азербайджана: У нас нет информации о запрете приема вкладов каким-либо из банков
Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам - TRACECA
Генпрокуратура: Начальник отдела Государственного таможенного комитета арестован за получение взятки
Совет директоров АБР единогласно одобрил выделение Узбекистану льготного кредита в размере 500 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной безопасности (СПИСОК)
Фонд страхования вкладов расследует незаконный прием депозитов некоторыми ликвидированными банками Азербайджана
В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных четырех банков составляет 1,16 млрд манатов
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственной символики в Мингячевире (ФОТО)