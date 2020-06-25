Ягут Гараева: Будет вестись статистика больных коронавирусом, лечащихся на дому

БАКУ /Trend/ - Будет вестись статистика больных коронавирусом, лечащихся на дому.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в связи с этим разработана программа: "С ее помощью будет вестись статистика больных, которые лечатся на дому. Одиноким больным будут помогать волонтеры "АSAN".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)